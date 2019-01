Dettingen an der Erms: Am Freitagabend, um 18.15 Uhr, ist es in der Metzinger Straße zu einer sexuellen Belästigung einer 72-jährigen Frau gekommen. Eine bislang unbekannte männliche Person griff der Frau völlig unvermittelt von hinten zwischen die Beine. Anschließend entfernte sich die Person in Richtung Ortsmitte Dettingen.

Der Täter wurde von einer Zeugin wie folgt beschrieben: männlich, 30-35 Jahre, ca. 160 cm, vermutlich deutsch, kindliches / weibliches Aussehen, bekleidet mit grünem Parka und Jeans.

Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.