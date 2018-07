Das Skandalurteil zu den sogenannten „Rundfunkgebühren“ lässt keine Zweifel mehr daran offen, dass es sich bei der „Bundesrepublik“ Deutschland um einen Unrechtsstaat handelt. Politik, öffentlicher Rundfunk, dazu die allermeisten Medienhäuser und schlussendlich die hohen Richter machen gemeinsame Sache gegen den Bürger.

Gegen dieses Maß an Dreistigkeit hilft nur noch ziviler Ungehorsam, sind sich die meisten Gegner der „Rundfunkgebühren“ einig.

Wir fordern Dich jetzt auf eine Entscheidung zu treffen. Entweder weiterhin das Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu finanzieren und wissentlich sämtliche Widersprüche und Kritikpunkte in Kauf zu nehmen oder Dich davon zu befreien und die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Damit sich etwas ändern kann, musst Du diese Entscheidung bewusst treffen, denn ob und wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk weiterbesteht, liegt letztendlich auch an Dir! Wir haben uns alle zu lange auf andere Parteien oder Organisationen verlassen. Es ist an der Zeit dass wir selbst aktiv werden und Du kannst mit sehr einfachen Mitteln deiner Stimme Ausdruck verleihen und direkt etwas bewirken.

Einfach

und für alle Fortgeschritten

und für interessierte Vollumfassend

und für Freidenker Aufwand minimal gering hoch Kosten keine (wenn Du alle 4 Monate zahlst) Zwangsbeitrag plus ca. 30-40 € 105-159 € (Klage) plus Porto Rhythmus 4 Monate 10 – 12 Monate 1 – 2 Jahre 1. Schritt Einstellen der Zahlung Härtefallantrag Ziel (bis) Zahlungsaufforderung mit Androhung von Mahngebühren Mahnung des Beitragsservice Klage auf Befreiung durch Gewissensgründe (Verwaltungsgericht) Vorteil Wirklich kein Papier (zumindest nicht deines) Die maximal mögliche Einbehaltung des Zwangsbeitrags Deine Gewissensbefreiung

vor Gericht Anleitung Zur Anleitung Zur Anleitung Zur Anleitung