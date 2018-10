Die SWR-Redakteure Filz und Lissek sammeln mit ihrer unterirdisch schlechten Hörspielreihe “Akte 88” nicht gerade viele Klicks auf Youtube. Über die Reichweite der Radioausstrahlungen kann man nur mutmaßen, die anvisierte Zielgruppe dürfte jedoch wohl kaum darunter zu finden sein. Das junge Publikum bezieht seine Medieninhalte über das Internet und macht einen großen Bogen um solche Formate. Aber wen kümmern eigentlich die Klickzahlen, solange die Gebühren stimmen?

In Folge 6 ihrer lustigen “Aufklärungsreihe über Verschwörungstheorien” hauen Filz und Lissek so richtig auf die Kacke. Sie haben sich den beliebten Kanal “Mythen-Metzger” ausgeguckt und glauben tatsächlich seine Identität enthüllt zu haben. In ihrem Zusammenschnitt unterstellen sie dem Mythen-Metzger, er sei der Betreiber der Nachrichten-Sammelseite ungeheuerliches.de. Dort werden neben zahlreichen anderen auch viele Mythen-Metzger Videos gepostet und über RSS auch Schlagzeilen aus anderen Medien verbreitet. Eigentlich ist bereits auf den ersten Blick erkennbar, dass die Inhalte nur aggregiert und nicht selbst erstellt werden. Wie kommen die Schlaumeier nun darauf, der Seitenbetreiber sei ausgerechnet der Mythen-Metzger und nicht etwa “RT” oder Putin höchstpersönlich? Eine kurze Nachfrage bei dem im Impressum angegebenen und auch als Autoren ausgewiesenen Michael Stawicki hätte Aufklärung verschaffen können. Diese sind die gebührenfinanzierten Staats-Journalisten offenkundig aber schuldig geblieben.

Der Mythen-Metzger weist die Darstellung seiner Arbeit in dem “Hörspiel” und den konstruierten Zusammenhang mit der Webseite “ungeheuerliches.de” zurück. In einem Video will er dazu heute Abend ausführlich Stellung nehmen.

Bleibt noch zu fragen, warum linksgedrehte Journalisten im Staatsfunk so viel Freude daran haben, immer und immer wieder in der Zeit des Nationalsozialismus zu wühlen, die sie ja so verteufeln. Hat hier ein ähnlicher Mechanismus seine Wirkung entfaltet, wie man ihn gerade unter Homophoben findet, die Homosexualität entschieden ablehnen, weil sie selbst derartige Neigungen verspüren?

Der Mythen-Metzger teilte gestern seiner Fangemeinde auf Youtube folgendes mit:

MORGENS GEHTS RUND. 🙂 Liebe Mythengemeinde, eine Sendung eines öffentlich rechtlichen Senders hat einen heftigen Angriff gegen Mich und meine Arbeit hier gefahren. Das Beste dabei ist, dass mir in diesem Beitrag fast ausschließlich Webseiten und Artikel darauf vorgehalten werden, mit den ich absolut gar nichts zu tun habe. Absolut Nullkommanull. Ich werde morgen dieses Glanzstück des deutschen Journalismus auf meinem Kanal präsentieren und entsprechend zerpflücken.Was sich diese Sendung erlaubt hat, ist echt ein Knaller. Aber das Gute ist ja, dass ich in dem Video einmal direkt zeigen kann, wie verlogene Meinungsmache funktioniert. Schaut einfach morgen so am frühen Abend mal vorbei. Und wenn es Euch möglich ist, dann bleibt mal etwas entspannt in Euren Kommentaren, sonst liefert Ihr denen nur Futter. Ich denke. Ihr versteht was ich meine. Danke. 🙂 Beste Grüße, Euer Mythen Metzger 🙂 Quelle: Youtube



Man darf also gespannt auf die Antwort sein!!!