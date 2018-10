Der Wahnsinn zusammengefasst in ein paar Tweets: An der Grenze zu Spanien ist bei #Melilla ein illegaler Einwanderer ums Leben gekommen, wie die “Tagesschau” vermeldet. Auch Polizisten wurden verletzt, als ca. 300 Afrikaner die Anlagen stürmten.

Auch Mexiko erlebt einen Massenansturm, doch das Ziel der Migranten aus dem vom Sozialismus völlig abgewirtschafteten Venezuela dürften die “bösen kapitalistischen” USA sein.

I’m only just realizing the massive scale of this caravan as they march north into Mexico. It’s several thousand people. Just look. pic.twitter.com/aRuoLNYTZg

— Kate Linthicum (@katelinthicum) October 21, 2018