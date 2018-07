Was für eine Schmierenkomödie. Seehofer spricht von einer für „die Zukunft äußerst haltbaren Lösung“. Jetzt sollen also die „Transitzentren“ an der deutschen Grenze kommen. „Es ist eine klare Vereinbarung, wie wir die illegale Einwanderung in Zukunft an der deutsch österreichischen Grenze verhindern.“ Dabei muss zunächst noch die SPD zustimmen und ebenso mit Österreich eine Vereinbarung getroffen werden.

Deutliche Worte von Rocker Tim K. zu dem Asyltheater:

Foto: Seehofer RT Screenshot Youtube