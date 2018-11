Die umstrittene Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat Klage gegen das Land Baden-Württemberg beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim zur Durchsetzung der “Sauberen Luft” in Freiburg im Breisgau eingereicht. In Freiburg werde der EU-Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg /m³) im Jahresmittel bereits seit Inkrafttreten des Grenzwerts in 2010 in jedem Jahr erheblich überschritten. Die offizielle Messstation an der Schwarzwaldstraße hatte 2017 einen NO2-Jahresmittelwert von 49 µg/m³ ermittelt. Ziel der Klage sei die Einhaltung des seit 2010 verbindlich geltenden NO2-Grenzwerts noch im Jahr 2019.