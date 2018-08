von Jason Mason

Es gibt wieder einige hochinteressante Vorgänge betreffend den Tiefen Staat und die Entmachtung der Kabale. Ich konzentriere mich hier auf die letzten Updates von Benjamin Fulford und fasse hier wieder das Wichtigste zusammen: Fulford berichtet, dass der rasante Niedergang der satanischen Khasaren-Mafia weiter an Fahrt zunimmt und dass ihre Hauptbasis Israel bald vollständig von den herrschenden Satanisten befreit werden kann, weil ihre Niederlage unmittelbar bevorstehen soll. Ein weiterer Dominostein ist das Ende der illegalen Massenmigration nach Europa, weil sich immer mehr EU-Staaten von der politischen Dominanz Deutschlands befreien. Erst wenn diese Pläne zur Zerstörung Europas zunichte gemacht werden, kann dieser apokalyptische Alptraum endlich enden und die Menschheit befreit werden. (1)

Beim kürzlich stattgefundenen G6-Treffen in Kanada machten die Marionetten der Rothschilds klar, dass sie die Kontrolle des globalen Finanzsystems durch den CO2-Klimaschwindel aufrecht erhalten wollen. Auch Papst Franziskus soll laut Fulford Eingeständnisse an die Khasaren-Blutlinie gemacht haben, da sie das Finanzsystem kontrollieren. Fulfords Quellen zufolge soll das seit dem Jahr 1947 unter der Kontrolle der Rothschilds stehende chinesische Manchu-Gold der Qing-Dynastie, das sich in der Schweiz befindet, dazu missbraucht worden sein, nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa bestimmte politische Pläne umzusetzen, die CIA zu gründen sowie die Entstehung Israels zu ermöglichen.

Dieses Gold ist heute immer noch in den Bergen hinter Basel versteckt, und die vertraglich vereinbarten 70 Jahre bis zur Rückgabe dieses Goldes sollen im Juli 2018 ablaufen. Die Quellen berichten, dass sowohl der chinesische Präsident Chiang Kai-shek, der japanische Herrscher Hirohito als auch der Präsident von Südkorea das so geplant haben. Zusätzlich soll bereits im November 2017 ein geheimes Treffen von Präsident Trump mit Kim Jong-Un stattgefunden haben, bei dem vereinbart wurde, Babylon endgültig zu Fall zu bringen und den khasarischen Dieben nicht länger die Kontrolle über das Bankensystem zu erlauben. (2)

Gleichzeitig kollabiert das alte Regime in den USA und Europa und sogar die gehirngewaschenen Menschen des Westens können nun erkennen, dass die nun aufkeimende Revolution gegen die wenigen superreichen Oligarchen, die den Krieg und die Formung der Gesellschaft nach ihren Vorstellungen lieben, ihnen einen Strich durch ihre Rechnung macht. Diese Revolution wird die Nationen des Westens und den Rest der Menschheit bald aus den gierigen Fängen dieser Kabbalisten befreien.

Laut Fulfords Quellen könnte es dieses Jahr noch zu chaotischen Zuständen kommen, da das alte System nun endgültig kollabiert und Bürgerkrieg sowohl in den USA als auch in Europa bevorstehen könnte. Möglicherweise kommt es sogar zu einem Atomschlag in den USA durch die Khasaren.Falls das passieren sollte, hat das Pentagon angeblich bereits einen vernichtenden Vergeltungsschlag gegen die verbleibenden Khasaren-Festungen in Israel, der Schweiz und in Italien (Rom) angekündigt, behauptet Benjamin Fulford. Jens Stoltenberg, der Leiter der NATO, sagte in einer Rede in London, dass das transatlantische Bündnis nicht ewig bestehen wird, und die USA haben bereits einen großangelegten Truppenabzug aus Deutschland angekündigt. (3)

Der Grund für diese extremen Spannungen sind abzusehende Militäraktionen zwischen den USA und Russland an mehreren Fronten, die in baldiger Zukunft mehrere Regierungen in Europa entthronen und die Weltkarte verändern könnten, sagen die Quellen aus dem Pentagon, der CIA und dem FSB. Große militärische Konflikte erwartet man daher in der Ukraine, in Israel und möglicherweise auch in Deutschland! (4)

Österreich, Italien und Schweden sowie andere EU-Staaten haben nun realisiert, dass die sogenannte „Flüchtlings-Krise“ in Wahrheit eine von langer Hand geplante muslimische Invasion Europas darstellt, da die große Mehrheit der „Flüchtlinge“ Männer im kampffähigen Alter sind und bereits eine Armee bilden, die gut drei Millionen Mann stark ist! Das wurde auch von Eurostat bestätigt! (5)

Es handelt sich hier also nicht um zufällige Geschehnisse, sondern diese gefährlichen Migranten wurden vorsätzlich mit falschen Dokumenten ausgestattet, und vielen Männern aus Afghanistan oder Pakistan wurden einfach gefälschte syrische Pässe ausgehändigt. Fulfords Quellen besagen, dass vor allem die italienische P2-Freimaurerloge im Vatikan hinter diesem selbst organisierten Bevölkerungsaustausch und dieser Krise in Europa steht. Der Plan der Freimaurer und Jesuiten besteht darin, den Islam und das Christentum zum Kampf aufzustacheln und diese beiden Religionen schließlich zu einer luziferischen Eine-Welt-Religion zu verschmelzen, in der Kinderhochzeiten und Pädophilie erlaubt sein werden – die Kontrolle soll dann weiterhin von der babylonischen Priesterschaft in Rom ausgehen. Doch diese Pläne werden nun offensichtlich, und Italien und andere EU-Staaten beginnen jetzt die NGO-Flüchtlingsboote abzulehnen. Auch Österreich ist alarmiert und bildet einen neuen gut organisierten Grenzschutz aus, weil man bald hunderttausende oder Millionen von neuen Flüchtlingen bzw. Invasoren erwartet und die Stabilität der EU-Staaten daher in größter Gefahr ist! Auch Schweden hat seine Armee mobilisiert, um mit den schnell wachsenden muslimischen No-Go-Zonen, in denen schon lange Gesetzlosigkeit herrscht, fertig zu werden. (7) (8) (9)

Diese Krise wird schließlich zum Sturz der beiden noch verbliebenen Pro-Immigrations-Regimes in Frankreich und Deutschland führen und der Sturz der khasarischen Kanzlerin Merkel ist nun absehbar. (10)

Neben einer Zusammenkunft der NATO soll bald auch ein Treffen zwischen Präsident Trump und Präsident Putin in Finnland stattfinden, bei dem US-General Joseph Dunford mit dem russischen General Valery Gerasimov die Sicherheitskrise in Europa diskutieren wird, auch Syrien und Israel sollen dort ein Thema sein. Es soll außerdem ein Regimewechsel in der Ukraine bevorstehen. (11)

Russland soll auch planen, das Khasaren-Regime in Israel und ihr Oberhaupt Benjamin Netanjahu zu stürzen, notfalls mit einer Invasion Israels durch Russland, den Iran und die Türkei! Die NATO hat bereits klargestellt, Israel in diesem Fall NICHT zu verteidigen! Die jüdischen Bewohner Israels werden dadurch von der Kontrolle der Khasaren befreit und unter den Schutz dieser Nationen gestellt. Eine verbleibende Waffe der Khasaren ist die Definition von „Antisemitismus“, ein psychologisches Schlagwort, das ständig benutzt wird, um jegliche Kritik an der Kabale und den Kriegsverbrechen Israels abzuschmettern. (12) (13) (14)

Einen Einblick darauf geben zum Beispiel die Bücher des jüdischen Autors Norman Finkelstein („Antisemitismus als politische Waffe: Israel, Amerika und der Missbrauch der Geschichte“) oder auch das erschreckende Buch der israelischen Organisation Breaking the Silence (Wir brechen das Schweigen: Israelische Soldaten berichten von ihrem Einsatz in den besetzten Gebieten). (15) (16)

Es handelt sich hier um eine politische Strategie, die nichts mehr mit dem Judaismus als Religion zu tun hat, sondern nur aller Kritik am Vorgehen Israels vorgeschoben wird. Diese Kritik soll durch die Verwendung des so verdrehten Wortes Antisemitismus sofort als Hate-Speech bezeichnet werden – das dient vorrangig der Zensur des Genozids in Palästina. In den USA und Europa gibt es sogar zunehmend stärkere Bemühungen, „Antisemitismus“ in jeder Form unter Strafe zu stellen und dadurch soll die Wahrheit und Kritik an Israel kriminalisiert werden, denn wir bewegen uns jetzt in die Post-Wahrheits- und die Post-Fakten-Welt der Medien!

Schon Voltaire sagte: „Wenn Du wissen willst wer dich beherrscht, musst Du nur herausfinden, wen Du nicht kritisieren darfst!“

In den westlichen Demokratien sollen doch alle Völker und Religionen gleichgestellt werden, warum kommt einer Gruppe also immer eine Sonderbehandlung zugute? (17)

Um diese ganze Sache noch besser zu verstehen, sollte man sich auch die Videodokumentation „Defamation“ des israelischen Filmemachers Yoav Shamir ansehen, die aufzeigt, wie der moderne Antisemitismus zumeist einfach aus der Luft gegriffen und erfunden wird! Intelligente Menschen werden diese List durchschauen und tapfere Menschen werden sich darüber erheben! (18)

Der frühere israelische Minister Shulamit Aloni machte das Eingeständnis: „Also es ist ein Trick! Wir benutzen in ständig. Wenn jemand aus Europa oder den USA Israel kritisiert, dann unterstellen wir ihnen einfach Antisemitismus… dadurch ist es für uns sehr einfach bestimmte Leute zu beschuldigen, die unsere Regierung kritisieren… das rechtfertigt alles, was wir den Palästinensern antun.“ (19)

Im Visier der Khasaren stehen besonders die christlichen Gemeinschaften der demokratischen Nationen des Westens, die man als eine persönliche Bedrohung betrachtet! Stephen Miller, ein Berater von Präsident Trumps, bestätigte das kürzlich. (20)

Benjamin Fulford fährt damit fort bekanntzugeben, dass die Massenverhaftungen in den USA für den Herbst 2018 angesetzt sind und gleichzeitig auch eine 9/11-Offenlegung erfolgen soll. Im Oktober soll es dann bereits zur offiziellen Bekanntgabe eines neuen globalen Finanzsystems kommen. Es gab bereits Treffen mit den Malteserrittern des Vatikans und asiatischen Geheimgesellschaften, um hier einen Konsens zu finden, bestätigen Fulfords FSB-Quellen. Der Schlüssel dazu soll die Übernehme des Obersten US-Gerichtshofs durch die Trump-Administration sein, die den Weg zur endgültigen Verurteilung der Kriegsverbrecher und der legalen Einführung eines neuen Finanzsystems ebnen soll. Die New York Times (Times = Semit) blies zum Gegenangriff und forderte zur offenen Rebellion auf, um die Übernahme des Obersten Gerichtshofs durch Trump zu stoppen, das grenzt an Hochverrat! (21)

In einem Bericht des Portals Breitbart wurde bekannt, dass man bald die Wahrheit über den vorsätzlichen Mord an mehr als 3000 New Yorkern am 11. September 2001 bekanntgeben wird, und dass der ehemalige Verteidigungsminister Leon Panetta erwähnte, dass die Führer Europas zu Tode erschrocken sind, weil die USA ihre Truppen aus Europa abziehen will. Fulford meint, sie sollten auch zu Tode erschrocken sein, weil diese Kriegsverbrecher dann ebenfalls eingesperrt werden oder sogar hingerichtet werden könnten, da sie den Schutz des US-Militärs verlieren… Das Projekt Nachkriegs-Europa ist also in großer Gefahr und Bloomberg berichtete, dass Angela Merkel entschlossen ist „für das Überleben der globalen Post- II Weltkriegs-Insitutionen“ zu kämpfen, weil sowohl die UN, die EU, die NATO und auch die G7 in großer Gefahr und kurz vor ihrer Auflösung sind! (22) (23) (24)

Fulford erklärt weiter, dass sie in Gefahr sind, weil die Führungsebene dieser Organisationen beschlossen hat, wegen der Überbevölkerung und der Einführung der Neuen Weltordnung mindestens 90 Prozent der Weltbevölkerung zu töten, und ihre Inkompetenz dabei dazu führt, dass unser Planet gerade die größte Zerstörung allen biologischen Lebens seit dem Aussterben der Dinosaurier erlebt! Doch die Khasaren-Mafia wird weiterhin morden, lügen und betrügen, um noch länger an der Macht zu bleiben. (25)

Weiter geht es mit Fulfods Ankündigung zur UFO-Offenlegung! Er meint, dass nun eine echte Offenlegung sowohl des Roswell-Vorfalls als auch der Antigravitations-Technologie erfolgen wird. Fulford hat vom japanischen Militär Informationen zu Majestic-12 und einen Weblink zu einem Patent einer echten Antigravitations-Technologie erhalten, wie sie in UFOs zur Anwendung kommt. (26) (27)

Er beruhigt die Leute auch und sagt, dass die Massenverhaftungen hinter den Kulissen bereits im Gange sind und auch viele wichtige Schlüsselpersonen bereits aus ihren Positionen entfernt wurden. Mindestens 50 Personen aus dem US-Kongress sind zurückgetreten und die Führungsebenen des US-Justizministeriums, des US-Außenministeriums, des FBI und der CIA wurden bereits von Khasaren und ihren Dienern bereinigt. Auch hochrangige Handlanger wie die Clintons oder Barack Obama sollen bald öffentlich verhaftet werden. Der Vatikan soll ebenfalls dabei sein, Pädophile aus seinen Rängen zu entfernen. Beachtenswert ist der Fall von Kardinal Pell, der vormals für die Vatikanbank verantwortlich war und auch für die Bestechungsgelder der sogenannten „Weltführer“. Die Entfernung Pells macht den Weg frei für eine große Kampagne des Vatikans, die globale Umweltzerstörung zu beenden und die Armut in Afrika und Lateinamerika zu bekämpfen.

Eine der verbleibenden khasarischen Machtzentren ist die BIZ – die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel in der Schweiz. Diese Bank wurde laut Fulfords Quellen jetzt angewiesen, das gestohlene Gold aus dem Westen und aus Asien zurückzugeben, womit die G7- und G20-Nationen finanziert wurden. Die NATO wird in Kürze die größten Veränderungen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg bekannt geben. Russland, China und das Pentagon haben beschlossen, die 28 Nationen der EU durch die 47 Mitglieder eines neuen Europarats zu ersetzen, der sowohl Russland als auch die restlichen Staaten der früheren Sowjetunion beinhalten wird. Die NATO, die dadurch obsolet werden wird, soll anschließend durch eine neue Allianz zwischen Russland, Europa und den USA ersetzt werden. China, Nordkorea und andere Staaten sollen dieser Allianz ebenfalls beitreten, um eine planetare Schutzmacht zu bilden und die alten Machtblöcke auflösen. (28)

Währenddessen gehen in den USA die Vorbereitungen für die Massenverhaftungen weiter und Quellen des Pentagon haben zudem verraten, dass die NSA 685 Millionen aufgezeichneter Telefongespräche von unschuldigen Bürgern gelöscht hat, und den Rest für die Militärtribunale und andere Zwecke zur Verfügung stellt – das ist eine direkte Warnung an den Tiefen Staat! Nach dem Obersten Gerichtshof werden abschließend auch die letzten und mächtigsten Machtzentren der Khasaren bereinigt – die Konzerne der Massenmedien! Diese gesteuerten Medien haben bereits den Informationskrieg verloren, denn mindestens 70 Prozent der Amerikaner und Europäer trauen ihnen nicht mehr und wissen, dass sie Falschmeldungen und Fake-News verbreiten! (29)

Sobald alle diese Kriminellen aus der Macht entfernt worden sind, wird die neue Allianz alles unternehmen und Milliarden von Euro aufwenden, um die Armut zu beseitigen, die Umweltzerstörung zu stoppen und unseren Planeten zu retten! Mit dem notwendigen politischen Willen kann das theoretisch in wenigen Monaten umgesetzt werden! Danach können endlich die bisher unter Verschluss gehaltenen, geheimen und sauberen Technologien freigegeben werden, um wahrhaft den Himmel auf Erden zu erschaffen und der Menschheit zu ermöglichen, sich ins Universum auszubreiten und zu den Sternen zu reisen! (30)

16. Juli 2018: Benjamin Fulford schreibt, er sieht ein neues Zeitalter heraufdämmern und es handelt sich dabei nicht um die Neue Weltordnung, da nun abzusehen ist, dass das jüdische Volk endgültig aus seiner seit tausenden Jahren bestehenden babylonischen Sklaverei befreit werden könnte, die ihnen von ihren satanischen Oberhäuptern, den Khasaren, aufgezwungen wurde.

Außerdem berichten Fulfords Pentagon-Quellen davon, dass die königlichen Familien von Europa, die der Khasaren-Blutlinie angehören, sich formell dem US-Militär ergeben haben, das wurde beim Besuch Präsident Trumps in England offensichtlich: erstens verweigerte Melania Trump vor der Queen den Hofknicks und dann schritt der Präsident anschließend VOR der Queen her und kehrte ihr somit den Rücken zu. Britische Medien klagten danach, er demonstrierte damit wohl, dass sie ihm unterlegen ist. Angeblich sind Prinz Charles und William nicht erschienen, um ihr Gesicht zu wahren. (31)

Auch bei der Zusammenkunft der NATO gab es Spannungen, und es wird offensichtlich, dass die von Khasaren kontrollierte Nachkriegsordnung am zusammenbrechen ist, Präsident Trump verlangte von den anderen NATO-Partnern mehr „Schutzgeld“ für seine Truppen, diese weigerten sich aber offenbar, dem zuzustimmen. In zahlreichen Medien veröffentlichte man daraufhin ein Foto, das alle NATO-Anführer zeigt, die in dieselbe Richtung blicken, doch Trump sieht in die andere Richtung. Das wird als ein Zeichen gewertet, dass der US-Präsident seine Befehle von jemandem anderen erhält als die restlichen Mitglieder. (32) (33)

Benjamin Fulford ist der Meinung, dass die NATO keine sinnvolle Funktion mehr hat, sondern nur noch als Lobby für die Rüstungsindustrie fungiert, eine Umfrage hat ergeben, dass nur noch 37 Prozent der Deutschen wollen, dass das US-Militär noch länger im Land bleibt.

Beim Treffen zwischen Putin und Trump soll es zu einer Abmachung gekommen sein, dass Russland, der Iran mit der Unterstützung von China und der USA Israel dazu zwingen wird, endlich internationalen Normen und Übereinkünfte zu erfüllen. Es soll zu einem Handel zwischen der White Dragon Society und den gnostischen Illuminati gekommen sein, in dem beschlossen wurde, dass Russland ab sofort die Garantie für die Sicherheit Westeuropas übernimmt – mit Ausnahme von England.

Die Pentagon-Quellen berichten weiter, dass die Zahl der versiegelten Anklageschriften in den USA bis Jahresende auf über 80.000 ansteigen könnte und somit alle Mitglieder der satanischen Kabale angeklagt werden. Wenn diese Aktion in den USA angelaufen ist, erwartet man auch die ersten Verhaftungen in Europa. (34)

Die ehemals großen Tageszeitungen und Massenmedien in den USA verlieren täglich mehr an Glaubwürdigkeit und laut neuen Umfragen denken 92 % der Republikaner und immerhin 72 % aller Amerikaner, dass die traditionellen Nachrichtenmedien Meldungen verbreiten, die Fake News sind. (35)

Präsident Putin sorge außerdem für Schlagzeilen, weil er auf einer Pressekonferenz einigen hunderten Journalisten und Propagandisten mitteilte, dass US-Geheimdienste 400 Millionen US-Dollar an unversteuerten Geldern aus Russland illegal in den Wahlkampf von Hillary Clinton gepumpt hätten. Diese Aktion zeigt, dass die Khasaren nun vollständig die Kontrolle über das US-Militär und die Geheimdienste verloren haben, die Pentagon-Quellen behaupten, dass hätte dabei geholfen „Hillary und ihre Kabale zu zerstören“. (36)

Der ehemalige Leiter der US-National Intelligence, James Clapper, soll nun gegen Barack Obama, Hillary Clinton, den ehemaligen FBI-Chef James Comey und den früheren Leiter der CIA John Brennan und andere Verräter aussagen, die eine Gefahr für die Nationale Sicherheit der USA darstellen, besagen Fulfords Pentagon-Quellen. Sollte das alles korrekt sein, steht uns wohl noch ein ereignisreiches Jahr bevor! Man sieht also, dass wir uns inmitten der größten Veränderungen der neueren Menschheitsgeschichte befinden!

