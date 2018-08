Die Bundesanwaltschaft hat heute den 31-jährigen russischen Staatsangehörigen Magomed-Ali C. mit Unterstützung der GSG 9 in Berlin festnehmen lassen. Zudem wurde die Wohnung des Beschuldigten durchsucht.

Magomed-Ali C. sei dringend verdächtig in Zusammenarbeit mit dem in Frankreich Inhaftierten Clément B. eine „schwere staatsgefährdende Gewalttat sowie ein Explosionsverbrechen“ vorbereitet zu haben, teilte die GBA mit.

Die heutigen Maßnahmen stehen in Zusammenhang mit den Ermittlungen französischer Strafverfolgungsbehörden gegen Clément B., der am 18. April 2017 in Marseille/Frankreich festgenommen worden war. Er hatte beabsichtigt, gemeinsam mit einem ebenfalls festgenommenen Komplizen in Frankreich einen Sprengstoffanschlag zu begehen. Bei seiner Festnahme befand sich Clément B. im Besitz von mehreren Schusswaffen und drei Kilogramm TATP (Triacetontriperoxid). Das TATP hatten er und sein Komplize im Frühjahr 2017 in Frankreich gemeinsam hergestellt. Im Zuge der französischen Ermittlungen haben sich sodann Verdachtsmomente gegen Magomed-Ali C. ergeben, die im weiteren Verlauf verdichtet werden konnten und schließlich zu der heutigen Festnahme geführt haben.

Magomed-Ali C. verwahrte jedenfalls am 26. Oktober 2016 in seiner Wohnung in Berlin eine erhebliche Menge TATP. Mit diesem Sprengstoff wollte der radikal-islamistisch gesinnte Beschuldigte gemeinsam mit dem zwischenzeitlich in Frankreich inhaftierten Mitbeschuldigten Clément B. einen Sprengsatz herstellen. Dieser sollte zu einem nicht bekannten Zeitpunkt an einem unbekannten Ort in Deutschland gezündet werden, um eine möglichst große Anzahl an Menschen zu töten und zu verletzen.

Die Anschlagsvorbereitungen der beiden Beschuldigten wurden jedoch aufgrund einer gegen Magomed-Ali C. am 26. Oktober 2016 durchgeführten präventivpolizeilichen Maßnahme gestört. In der Folge befürchteten Magomed-Ali C. und Clément B. eine zeitnahe Durchsuchung der Wohnung und die Entdeckung des dort gelagerten TATPs. Daher beschlossen sie, sich zunächst zu trennen. Magomed-Ali C. blieb in Berlin. Clément B. reiste Ende Oktober 2016 von Berlin über Aachen nach Frankreich. Dort wurde er am 18. April 2017 festgenommen.