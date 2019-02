Die politische Gewalt erreichte in dieser Woche das Zentrum Berlins. In der Nähe des Alexanderplatzes überfiel ein organisierter Schlägertrupp eine Gruppe von Oppositionellen. Mehr zu diesem Überfall erfahren Sie in dieser Ausgabe von Die Woche COMPACT.

Themen:

Sicherheitsreport – Was die Deutschen wütend macht

Taschenspielertricks – Wie die CDU die Asylpolitik nicht ändern will

Berufsverbote – Droht der AfD ein Radikalenerlass?

Wirtschaftskrieg – Wie Washington und Brüssel die deutsche Gasversorgung angreifen

Majestätsbeleidigung? – So reagiert Berlins Justiz auf Kritik an den Herrschenden

