Bilderberger treffen sich in Turin

Nachdem es sogar eine „offizielle Homepage“ der geheimnisvollen „Bilderbergtreffen“ gibt, sollte dort eigentlich die Gästeliste öffentlich einsehbar sein. In zwei Tagen ist es wieder soweit, doch von der angekündigten Minimal-Transparenz keine Spur.

Man erfährt nur den Ort: „The 2018 Bilderberg Meeting will take place from 7 – 10 June in Turin, Italy. A press release including the list of topics and participants will be issued a few days before the Meeting.“

Zumindest ein Teilnehmer ist bekannt, die serbische Premierministerin Ana Brnabić, die bestens zur globalistischen Agenda der Strippenzieher passt.

Interessanter als diese Personalie aber ist, ob auch jemand aus den Reihen der italienischen 5-Sterne-Bewegung und LEGA gesichtet wird, da diese beiden Parteien derzeit die Brüsselianer verschrecken. Vielleicht ist deshalb die Gästeliste entgegen den Versprechungen der Bilderberger doch nicht veröffentlicht worden. Noch mehr Protest kann man in Italien nicht gebrauchen, so liest man auch kaum in der dortigen Presse etwas über die geplante Konferenz, die nicht selten von Protesten begleitet wird.

Im vergangenen Jahr trafen sich die Herrschaften in den USA, knapp sechs Monate nach der Ernennung von Donald Trump zum US-Präsidenten, 2016 haben sie in Dresden getagt. Bisher hat noch kein investigativer Journalist Einzelheiten von diesen Treffen ans Tageslicht gebracht.