Wegen sexueller Belästigung ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Böblingen gegen einen noch unbekannten Täter, der am Freitagmorgen gegen 06:05 Uhr eine 22-jährige Frau in der Otto-Lilienstraße unsittlich berührt hat. Die 22-Jährige war an der Haltestelle Calwer Straße aus einem Linienbus gestiegen und über die Hanns-Klemm-Straße in die Otto-Lilienthal-Straße gegangen. Auf dem Weg wurde sie von einem Unbekannten verfolgt, der auf Höhe eines Möbelhauses in der Otto-Lilienthal-Straße zu ihr aufholte und sie unvermittelt anging. Als die junge Frau zu schreien begann, ergriff der Täter die Flucht. Er ist etwa 18-22 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß und sehr schlank. Er hat helle Haare und trug zur Tatzeit eine dunkle Jacke und vermutlich ein rotes Kapuzen-Shirt. Der Unbekannte sprach mit auffallend heller Stimme ohne erkennbaren Akzent.

Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Böblingen, Tel. 07031/13-00, zu melden.