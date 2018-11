Der Verein Zukunft Heimat e.V. plant am 1. Dezember eine Protestveranstaltung vor dem Brandenburger Tor. In Dresden und vor allem in der ersten Jahreshälfte konnte der Verein in Cottbus tausende Menschen mobiliseren, die gegen die ausufernde Gewalt von Migranten protestierten.

Am vergangenen Sonntag haben wir in #Dresden gegen den #Migrationspakt protestiert. Für den 1. Dezember rufen wir zur Kundgebung vor dem Brandenburger Tor in #Berlin auf. Los geht’s um 14 Uhr. Verteidigen auch wir unsere Souveränität! Unsere Heimat geben wir nicht auf! pic.twitter.com/Erydyyz8jK — Zukunft Heimat e.V. (@zukunft_heimat) November 13, 2018