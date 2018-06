Butzbach: Unbekannte stehlen Lämmer

Butzbach: In der vergangenen Woche wurden aus einem Stall in Hoch-Weisel zwei Lämmer geklaut. Zwischen 19.30 Uhr am Montag und 12 Uhr am Dienstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Stall, der am Ende des Münchgartenweges in der Feldgemarkung Lambertsgrund gelegen ist.

Die Täter entwendeten zwei Lämmer der Herde, bei welcher es sich um Merino Landschafe handelt. Es ist auszuschließen, dass die Tiere einfach wegliefen, da sie noch auf Muttermilch angewiesen sind und sich noch nicht von den Muttertieren entfernen.

Um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0.

