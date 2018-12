Will Merkel beim Migrationspakt mit dem Kopf durch die Wand? In dieser Woche ließ die Kanzlerin im Bundestag eine Nebelkerze in Sachen Einwanderungsabkommen zünden.

Zugleich wächst der Protest der Bürger. Ist es der Anfang vom Ende des umstrittenen UNO-Planes? Und damit Herzlich Willkommen zu Die Woche COMPACT. Das sind unsere Themen.

Schulterschluss gegen den Pakt – Bürgerbewegungen demonstrieren in Berlin Scheindebatte im Bundestag – So bremst die Koalition das Parlament aus Wann rollt der Welle? – Fragen an Hansjörg Müller Osteuropa sagt Nein – Immer mehr Länder verweigern UNO-Abkommen Anis Amri und der Spitzel – Brisante Enthüllungen zum Anschlag auf dem Breitscheidplatz Konfrontation vor Kertsch – Verschärft die NATO den Kriegskurs gegen Russland?

