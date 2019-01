von Chris Calton

Mit der jüngsten Legalisierung von Hanf in den Vereinigten Staaten von Amerika kann man sich die Frage stellen, warum er überhaupt illegal war. Da es sich um eine nicht psychoaktive Form von Cannabis handelte, war seine Verwendung ausschließlich industriell. Man muss kein Libertärer sein, um zu erkennen, dass das Verbot von Hanf zu den absurdesten und sinnlosesten Gesetzen gehört, die unsere Regierung im zwanzigsten Jahrhundert verabschiedet hat.

Vor dem Krieg gegen Drogen hatten die Vereinigten Staaten eine lange Geschichte der Hanfproduktion, die bis in die Kolonialzeit und noch früher bis nach Großbritannien zurückreicht. Bevor die Regierungen die Menschen wegen des Hanfanbaus verhafteten, haben sie die Bauern mit Geldstrafen belegt, weil sie ihn nicht angebaut haben. Im sechzehnten Jahrhundert verhängten König Heinrich VIII. und Königin Elisabeth I. Geldstrafen gegen englische Bauern, die nicht zur Hanfindustrie des Landes beitrugen. 1673 wies König Karl II. den königlichen Gouverneur von Virginia an, das Edikt bei den Kolonisten von Virginia durchzusetzen. Hanf war besonders wertvoll für die königliche Marine, die ihn unter anderem für Uniformen, Seile und Segel verwendete.

Es ist wohl allgemein bekannt, dass mehrere Gründerväter der Vereinigten Staaten Hanf angebaut haben. Gelegentlich werden Pro-Marihuana-Aktivisten dies als Beweis dafür anführen, dass die Gründer Cannabis geraucht haben, aber es gibt keine Beweise dafür, und der Freizeit- oder medizinische Gebrauch von Marihuana kam erst im neunzehnten Jahrhundert in die Vereinigten Staaten. Aber für industrielle Zwecke bauten so angesehene Persönlichkeiten wie George Washington Hanf an und befolgten die Anweisungen in der Broschüre „A Treatise of Hanf-Husbandry“ („Eine Abhandlung über Hanfanbau“), die von Edmund Quincy, einem Cousin von Präsident John Adams, verfasst wurde.

Obwohl er nie als Grundnahrungsmittel bekannt war, blieb die Hanfproduktion in einigen Südstaaten weit verbreitet. Während des Missouri-Kansas-Grenzkrieges der 1850er Jahre war das Passwort für die Aufnahme in die südlichen Lager „alles in Ordnung mit dem Hanf“, und die Mitglieder hefteten Hanfblätter an ihre Hemden, um die Treue zu ihrer Seite zu signalisieren.

Aber 1937, aufgrund des Kreuzzugs von Harry Anslinger, dem Leiter des Federal Bureau of Narcotics, das während der Großen Depression mit Budgetkürzungen konfrontiert war, wurde Cannabis kriminalisiert. Als das Gesetz verabschiedet wurde, bestand die Befürchtung, dass es zur Ausrottung der Hanfindustrie verwendet werden könnte. Anslinger versprach, dass seine Männer den industriellen Hanf in Ruhe lassen würden.

Anslinger hat gelogen. Als die Vereinigten Staaten Ende 1941 in den Zweiten Weltkrieg eintraten, war die Hanfindustrie völlig ausgelöscht worden. Das Problem war nun, dass das US-Militär Hanf brauchte, und zwar eine Menge davon. Die Militär- und Marinetechnik mag einen langen Weg zurückgelegt haben, seit Heinrich VIII. seinen Erlass über den obligatorischen Hanfanbau zur Unterstützung der Königlichen Marine des 16. Jahrhunderts erlassen hat, aber Hanffasern behielten eine Vielzahl von Anwendungen bei. Und als sie in den größten militärischen Konflikt des zwanzigsten Jahrhunderts eintraten, hatten die USA trotz einer jahrhundertelangen Tradition der Hanfproduktion keine heimische Quelle für Hanf.

Als Reaktion darauf genehmigte dieselbe Regierung, die Anslinger befähigt hatte, die Hanfindustrie vollständig zu zerstören, jetzt die Finanzierung enormer Subventionen für amerikanische Bauern, um die Hanfindustrie wieder in Gang zu bringen, die nur fünf Jahre zuvor ohne Subventionen prosperiert hatte. Um sie daran zu erinnern, dass der Hanfanbau ihre patriotische Pflicht war, gab die Regierung sogar einen Propagandafilm mit dem Titel „Hanf für den Sieg“ in Auftrag.

Aber als der Krieg zu Ende war, wurden die Vorteile der Hanfproduktion wieder einmal vergessen und Anslinger konnte seine Männer losschicken, um das zu zerstören, was von der staatlich subventionierten Hanfindustrie übriggeblieben war. Auf Kosten von Millionen von Steuerdollars ergab sein Kreuzzug zur Ausrottung der Übel des Marihuanas wenig mehr als die Zerstörung der Low-THC-Produktion von industriellem Hanf.

In den 70 Jahren danach wurden Hanfprodukte legal aus anderen Ländern importiert, obwohl die USA über einen Boden verfügen, der sich perfekt für eine lukrative Hanfindustrie eignet. Die Relegalisierung von Hanf in jüngster Zeit in den Vereinigten Staaten ist weit entfernt von den umfassenden Reformen, die erforderlich sind, um den verheerenden Krieg gegen Drogen zu beenden, aber sie ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung, nämlich das vielleicht sinnloseste zerstörerische Gesetz des vergangenen Jahrhunderts zu kippen.

Quelle: antikrieg.com