Für viele Menschen in Europa ist es eine Selbstverständlichkeit, dass das Geld, sprich eine Währung, einfach reibungslos funktioniert. Leider ist genau das ein Trugschluss, denn die Geschichte lehrt uns, dass das Finanzsystem in der jetzt existierenden Form, zirka alle drei Generationen zusammenbrechen muss. Man könnte sagen, das dies bereits „genetisch“ im System so angelegt ist. Trotz aller gutgemeinten Crash-Vorbereitungen wird wohl kaum eine Währung davon verschont bleiben, wenngleich diese aus unserer heutigen Sicht stets einen recht unabhängigen Eindruck machen. Die Verflechtungen der Währungen untereinander sind so hart, dass der Crash einer großen Währung alle anderen unweigerlich mit sich in die Tiefe reißt.

Im Jahre 2007, auch als Jahr der Finanzkrise bekannt, haben wir einen leichten Vorgeschmack von dem bekommen, was uns bei einem irreversiblen Zusammenbruch des weltweiten Finanzsystems erwartet. Derweil wird das Risiko eines solchen Zusammenbruchs gerne negiert oder aber soweit als möglich ausgeblendet. Stattdessen spielen wir weiterhin feinstes Roulette und kaprizieren uns in der Finanzbranche lieber auf einen vordergründigen Wettbewerb der Währungen. Der soll dann die Marktteilnehmer in Atem halten. Das darf man getrost als reine Ablenkung bezeichnen. Es erinnert vielmehr an ein veritables Online Casino. Casinos gehen da allerdings erheblich ehrlicher und weniger spielerisch mit dem Thema um, als die Finanzbranche oder die Staaten. Im Gegensatz zu den sogenannten Marktteilnehmern im Bereich Devisenhandel, weist ein reales Casino seine Tätigkeit zutreffend und erkennbar als echtes Glücksspiel aus. Das mag allerdings den straffen, gesetzlichen Regelungen für das Glücksspiel geschuldet sein. Dagegen herrscht in der Finanzbranche, trotz aller vielbeschworenen Lehren aus dem Jahre 2007, zum Teil noch immer gröbster Wildwuchs. Die Finanzbranche hat es sehr gut verstanden weitergehende Restriktionen via Lobbyarbeit abzuwenden.

Die Untauglichkeit einzelner Währungen

Für diese Untauglichkeit darf man unter den drei großen Währungen dieser Welt, Dollar, Euro, Yuan zuvorderst den Euro benennen. Er stellt ein völlig theoretisches Konstrukt da, welches mit mehr oder minder sozialistischen Stilmitteln die Beziehungen der vorherigen nationalen Währungen zueinander zementiert. Dies völlig unabhängig von der eigentlichen Leistungskraft der beteiligten Volkswirtschaften. Vor allem aber, frei von deren positiver oder negativer Entwicklung in Relation zu den übrigen Nationalstaaten. Damit hat, entgegen aller anders lautender Beteuerungen, der Euro formal das größte Crash-Potential.

Aber auch der chinesische Yuan ist von staatlichen Eingriffen keineswegs befreit und sorgt somit ebenfalls für eine massive Verzerrung im Markt. Die staatliche Regulierung des Yuan, durch jahrzehntelange, erzwungene Unterbewertung, machte erst den Aufstieg der chinesischen Wirtschaft möglich. Nur so konnte sich China zur einer Weltwirtschaftsmacht emporarbeiten. Inzwischen müht sich das chinesische Imperium die Landeswährung etwas mehr dem freien Markt zu überlassen. Mit Erfolg, denn der Weltwährungsfonds kam nicht mehr umhin den Yuan als Reservewährung mit aufzunehmen. Der Yuan wird offizielle Reservewährung. Spätestens nach der Aktion muss man China als Big Player akzeptieren.

Was den Dollar anbelangt, so lebt dieser ohnehin nur von seinem alten Glanz. Seine Zeit als Welt-Leitwährung ist so gut wie vorüber, auch wenn die USA selbst das noch nicht wahrhaben wollen. Die Goldbindung wurde bereits in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts aufgehoben, sodass wir zunehmend nur über den inneren Wert des Dollar reden, sprich seinen Heizwert, soweit man einmal in die Verlegenheit kommt mit den Dollarnoten seine Wohnung erwärmen zu müssen. Hinzu kommt eine exorbitante Staatsverschuldung der USA, von fast 22 Billionen Dollar (das ist mehr als 100 Prozent des BIP), die keine andere als eine Crash-Lösung mehr erlaubt. Der sogenannte „Point of no Return“ ist hier längst überschritten.

Der Scheinkampf der Währungen

Deshalb erleben wir nichts weiter als einen bloßen Scheinkampf dieser großen Währungen. Sie sind hinter den Kulissen derart miteinander verflochten, dass der Crash einer großen Währung den Zusammenbruch der koexistierenden Währungen bedingen muss. Die Lösung ist keineswegs eine Weltwährung in Verbindung mit einer Weltregierung. Das wird immer wieder gerne kolportiert, um das Finanzsystem nicht in Frage zu stellen. Aber genau das ist zu tun, wollte man den großen Finanzcrash abwenden und sich einmal endlich einmal aus diesem Crash-Kreislauf befreien.

Durch das Schuldgeldprinzip in Verbindung mit dem Zinseszins, wird es immer die Ansammlung des Kapitals bei den ohnehin Besitzenden und Reichen geben. Diese kleine Kaste lebt nun einmal davon, die Masse der Menschheit für Zinsen auf frei erfundenes Geld arbeiten zu lassen. Das ist ein wunderbares Spiel (für die Milliardäre dieser Welt). Hier ein wenig Nachhilfe zum aktuellen Finanz-, Geld- und Banksystem. Aber solange dieser (Alb)“Traum“ noch mit den heiligen Bibeln der Volks- und Betriebswirtschaftslehre verteidigt werden kann, ist uns auch der nächste, zyklische Crash des Finanzsystems gewiss.