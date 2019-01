Am Freitagnacht wurde ein Einbrecher auf frischer Tat überrascht. Auf der Flucht stach er auf die Bewohnerinnen ein, konnte aber noch bis zum Morgen ermittelt und festgenommen werden.

Ein zunächst unbekannter Mann gelangte über eine offene Terrassentüre in ein Haus an der sogenannten Bahnanlage. Als er Geräusche hörte, wollte er sich im Schlafzimmer verstecken, traf aber auf eine Bewohnerin (29). Der Mann griff nach einer Schere und stach ihr in den Bauch. Die Frau flüchtete sich ins Bad und rief dort um Hilfe, während ihre Freundin (27) den Einbrecher aufhalten wollte und mehrere Stiche mit der Schere in Arme und Schulter erlitt. Die alarmierte Polizeiinspektion Landau mit Unterstützung durch Streifen der benachbarten Dienststellen riegelte den Tatort ab und fahndete nach dem Einbrecher. Die beiden Frauen kamen zwischenzeitlich mit leichten Stichverletzungen zur stationären Behandlung in örtliche Krankenhäuser.

Der massive Polizeieinsatz mit ca. 12 Polizeifahrzeugen und Diensthundeführern, sowie einem Polizeihubschrauber führte rund zwei Stunden später zum Erfolg. In der Mozartstraße wurde ein tatverdächtiger Rumäne aufgegriffen und zur Dienststelle verbracht. Der 25-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland gestand mittlerweile den versuchten Einbruch. Aufgrund seines desolaten Zustands und angeblicher Wahnvorstellungen wurde er vorläufig in eine Fachklinik eingewiesen.