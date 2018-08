Das Opferfest ist das höchste islamische Fest. Es wird zum Höhepunkt des Haddsch gefeiert, der Wallfahrt nach Mekka, beginnt jährlich am Zehnten des islamischen Monats Dhū l-Hiddscha und dauert vier Tage. In diesem Jahr ist das der 21. August. Am Samstag gehen die Feierlichkeiten zu Ende.

Wir wünschen allen Muslimen daher eine besinnliche Zeit!

