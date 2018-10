Erlangen: Gestern Abend flüchtete ein rechtskräftig verurteilter Straftäter aus dem Bezirkskrankenhaus Erlangen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und warnt dringend vor dem Entwichenen.

Der 28-jährige Dmitry Pavlov ist gegen 18:30 Uhr aus dem Bezirksklinikum Erlangen Am Europakanal geflüchtet. Zuletzt wurde er am Büchenbacher Damm gesehen. Von dort setzte er seine Flucht in Richtung Büchenbach fort.

Der Gesuchte ist etwa 180 cm groß und hat eine hagere bis schlanke Figur. Er hat kurze braune Haare und ist Brillenträger. Zum Zeitpunkt seiner Flucht war er mit einer blauen Jeans sowie einer blau/grauen Kapuzenjacke bekleidet. Möglicherweise hat er einen Fahrradhelm dabei.

VORSICHT vor dem Mann: Die Polizei warnt dringend davor, mit dem Mann Kontakt aufzunehmen. Bei Antreffen des Mannes verständigen Sie bitte sofort die Polizei unter der 110.