Eine unglaubliche Verschwörung kommt ans Licht: Existieren geheime, Gladio-ähnliche Strukturen in der Bundeswehr? Die Parallelen zu früheren Stay-Behind-Organisationen sind jedenfalls frappierend. Auch die Verschwörungs-“Theorie” des Wikileaks-Gründers Julian Assange erweist sich plötzlich als Verschwörungs-“Praxis”. Die Deutschen haben weit mehr Angst vor den USA als vor Russland. Was ist da schief gelaufen? Über all dies und mehr berichten die Journalisten Robert Fleischer und Dirk Pohlmann in der neuesten Ausgabe #14 des Dritten Jahrtausends!

WICHTIG: Komplette Linkliste zur Sendung