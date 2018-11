Das haben die Franzosen nun davon, dass sie Macron statt Le Pen gewählt haben. Drastische Steuererhöhungen und eine “Umweltabgabe” auf Diesel, ganz so wie im linksgrünen Merkel-Deutschland. Wer dagegen aufbegehrt, bekommt die Knute zu spüren oder gar tödliches Blei.

Ein unbewaffneter Westenträger soll von der Polizei erschossen worden sein.

Die Zeichen stehen auf Bürgerkrieg. Der Staatsfunk hat schon einmal neue Schuldige ausgemacht: Rechtsextreme.

Zahlreiche “Jugendliche” aus den Banlieues – meist mit islamischem Hintergrund – haben die Proteste für ihre Zwecke genutzt.

Dabei ist der Zorn längst keine Randgruppenerscheinung mehr – Journalisten aus Frankreich wissen das besser einzuschätzen als Tagesschau und Co.

So geht der Staat mit “seinen Bürgern” um.

@EmmanuelMacron Says: PAY TAXES OR#YellowVests in #Paris: clashes on the #ChampsÉlysées#GiletsJaunes à Paris : des heurts sur les Champs-Elysées#France Wants @EmmanuelMacron's Down#France veut @EmmanuelMacron's soit arrêté#SocialistSunday In #Francepic.twitter.com/q5KneqIlBc

— Saif Deen Bitar (@BitarDeen) November 25, 2018