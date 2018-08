Stuttgart: Ein 42 Jahre alter Mann hat am Sonntag in der Stadtbahn der Linie U 7 im Bereich des Pragsattels eine 21-jährige Frau sexuell belästigt. Der Mann stieg offenbar gegen 20.40 Uhr in die Stadtbahn ein und setzte sich neben die 21-Jährige. Offenbar unvermittelt berührte er sie unsittlich.

Die Frau verständigte sofort den Fahrer, der die Polizei alarmierte. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest, leiteten die strafrechtlichen Ermittlungen ein und setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.