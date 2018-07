Am Sonntagmorgen wurde eine 26-jährige Frau gegen 06:00 Uhr morgens auf dem Weg vom Hauptbahnhof in die Okenstraße von einem Mann verfolgt und in einem Hauseingang in „sexueller Absicht“ angegangen, berichtet die Polizei.

Die Frau wehrte sich, riß sich los und konnte flüchten. Verletzt wurde sie nicht.

Sie beschrieb den Mann folgendermaßen:

Dunklere Hautfarbe (evtl. Afghane),

ca. 170 cm groß,

herausstechende Wangenknochen,

magere Statur,

kurze glatte schwarze Haare,

ca. 30-40 Jahre alt.

Bekleidet war er mit einem dunkelblauen T-Shirt mit weißen und roten Strichen und trug eine helle Jeanshose.

Eventuell hatte er einen schwarzen Rucksack dabei. Er sprach gebrochen Deutsch.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel: 0761-882-5777.