Freie Presse News: Hessenwahl: Antifa startet Menschenjagd, Rapper ruft zum AfD-„Vergasen“ auf +++Volksabstimmung und hessische Verfassung: Wie der Staat sich mehr Rechte gegen Eltern holen will +++ Der Mythen-Metzger schlägt zurück! SWR2 scheitert kläglich mit falschen Anschuldigungen +++ Hunderte Migranten versuchen gewaltsam, die bosnisch-kroatische Grenze zu überqueren +++ Das große Muffensausen: Ursula von der Leyen (CDU) verbietet Soldaten mit Abgeordneten zu sprechen! +++ NGOs üben Kritik an Christen – Es „beleidigte“ muslimische Migranten: Kreuz von Lesbos wurde zerstört +++ Chemnitz und die PKK: Was wusste Maaßen? +++

