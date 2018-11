Freie Presse News: +++ PARTEISPENDENAFFÄRE: WAS SAGT DIE AFD SELBST DAZU UND WAS STECKT IN WAHRHEIT DAHINTER? +++ BUNDESWEHRETAT UNGLAUBLICH GESTIEGEN: ALLE MANN FERTIGMACHEN FÜR DEN KRIEG? +++ SKANDAL: SAT.1-TALK LÄDT „DEUTSCHE UMWELTHILFE“-KRITIKER RAMIN PEYMANI AUS FADENSCHEINIGEN GRÜNDEN AUS +++ Romantik pur: Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz in Berlin 2018 +++ Dr. Viktor Heese: Kann Bitcoin bis auf 7,83 USD abstürzen? +++ „Nationalstaaten sollten heute bereit sein, Souveränität abzugeben“ +++ Petitionsausschuss veröffentlicht nach Kritik Unterschriften gegen Migrationspakt +++ Es gibt sie längst: Mensch-Tier Chimären – Schweinmensch im Labor bereits erzeugt! +++ Organspende: Fragwürdige Grenze “Hirntod” vom medizinischen Fortschritt eingeholt ++++

