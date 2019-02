Folgt nun eine Rezession in der deutschen Wirtschaft? Oder sogar Global? Wie sind die wirtschaftlichen Eckdaten? Kann die EU und der Euro eine zweiter Rezession innerhalb von 10 Jahren überstehen? In der Vergangenheit, war die deutsche Automobilindustrie immer einer der Grundpfeiler unserer Wirtschaft.

Doch in den letzten Monaten hat sie stark geschwächelt. Doch nicht nur bei uns, sondern auch in China geht es bergab. Tesla und Co. haben uns mittlerweile überholt in Sachen Elektromobilität. Das müssen Volkswagen, Audi, Mercedes und Co aber nun aufholen – und das wird teuer. Zusätzlich zu den 28 Milliarden, die Volkswagen schon wegen des Abgasskandels zahlen musste. „Wenn Stuttgart hustet, ist die deutsche Wirtschaft krank!“