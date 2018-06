– Bereits über 3000 von 20.000 Unterschriften gesammelt –

Die Brandenburger Volksinitiative zur Kündigung der Rundfunkstaatsverträge hat bereits gut vier Wochen nach ihrem Start 15 % der geforderten Unterschriften beisammen. Dazu erklärt der Vorsitzende des Vereins Genug GEZahlt! e.V. René Springer:

„Mit 10 % hatte ich gerechnet, dass es jetzt auf einen Schlag so viele Unterschriften geworden sind, finde ich einfach nur toll. Es ist bemerkenswert, da wir noch gar nicht in allen Regionen des Landes mit Unterschriftensammlungen begonnen haben. Aber das Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Rundfunkgebühren bewegt die Menschen im ganzen Land. Ich musste noch nicht in einem einzigen Fall Überzeugungsarbeit leisten.

Wir erklären unser Anliegen und die Leute unterschreiben sofort. Wie wir, wünschen sich die Menschen einen reformierten, schlanken, neutralen und auch deutlich günstigeren Rundfunk. Ohne Spitzengehälter und Gebührenverschwendung. Und deshalb bin ich mir sicher, dass wir unser nächstes Etappenziel, die 5000 Unterschriften-Marke, ohne jede Mühe in kürzester Zeit nehmen werden. Denn täglich gewinnen wir neue Unterstützer, die für uns Unterschriften sammeln. Wir freuen uns aber trotzdem über neue Mitstreiter. Über unsere Internetseite Genug GEZahlt! e.V. kann jeder mit uns Kontakt aufnehmen.“