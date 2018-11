Nach einem Mann, der zwei auffällige Leberflecken an der rechten Wange haben soll, fahndet die Gießener Polizei. Der Unbekannte soll eine 15 – Jährige am Samstagnachmittag am Gießener Bahnhof und in einem Linienbus sexuell belästigt haben.

Der aufdringliche Unbekannte mit dunkler Hautfarbe hatte das Mädchen mehrfach geküsst und war ihr dann bis in einen Linienbus gefolgt.

Er soll etwa 180 Zentimeter groß sein und eine khakifarbene Jacke sowie einen gestreiften Pullover getragen haben.

Er soll die Haare an den Seiten rasiert haben und oben zu einem Zopf zusammengebunden haben.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 – 7006 2555.