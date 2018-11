Bei den Protesten gegen die Politik von Emmanuel Macronette ist bei Rouen eine Demonstrantin von einem Auto erfasst worden und an den Folgen der schweren Verletzungen gestorben. Die “Gelben Westen” wollen heute die wichtigsten Verkehrswege lahmlegen und so die Regierung zum Einlenken bewegen.

#GiletsJaunes près de #Rouen : un gilet jaune percuté par une voiture est mort en #Savoie. L'info fait le tour des manifestants, et inquiète : "On est prudents ! On ne provoque pas ! On veut pas des morts !" pic.twitter.com/tyvJtRrtct

— simon louvet (@LouvetSimon) November 17, 2018