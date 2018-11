Neben dem umstrittenen Migrationspakt (Global Compact) hat die UN noch ein weiteres Vertragswerk weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit mit zahlreichen Unternehmen geschlossen.

Alleine in Deutschland sind bis jetzt 463 Unternehmen gelistet, weltweit bereits über 13000. Will man etwas über die Ziele dieses Abkommens erfahren, grinst einen das Konterfei des jüngst verstorbenen Kofi Annan an.

Was nur selten berichtet wird und die UNO gar nicht gerne liest: Kofi Annan war mitverantwortlich am Völkermord von 808000 Menschen. Ja, Sie haben richtig gelesen: 808.000 Menschen, die als “Versäumnis” nur einen kleinen Schatten auf die strahlend weiße Weste des Kämpfers für Menschenrechte werfen.

Die zehn im Global Compact formulierten Sustainable Development Goals (Ziele für nachhaltige Entwicklung) setzen weltweit einheitliche Maßstäbe für Prioritäten und Ziele einer nachhaltigen Entwicklung bis 2030.

Was die UN will, hört sich wie immer, beim ersten Lesen ganz gut an. So soll das Informationsportal Menschenrechtliche Sorgfalt Unternehmen bei der Konzeption und Verbesserung ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltsprozesse im Einklang mit den Anforderungen des NAP und einschlägiger internationaler Regelwerke unterstützen.

In der Praxis sieht das dann so aus:

Der Spielzeughersteller Mattel wurde von der UNO unter Druck gesetzt, seine beliebte Sendereihe und das dazugehörige Merchandising Programm von “Thomas und seine Freunde” an die Eine-Welt-Politik der UN anzupassen und Charaktere zu entwickeln, die gegen die weiße Vorherrschaft kämpfen.

In Deutschland haben diese Unternehmen den Pakt mit der UNO geschlossen: