Göppingen: Abgelehnter Asylbewerber setzt sich in Flammen

Göppingen: Gegen 12.45 Uhr betrat ein Mann das Landratsamt in Göppingen. Er sprach zwei Mitarbeiterinnen an und bat um Hilfe. Dabei zeigte er einen Ablehnungsbescheid für sein Asylverfahren vor. Die Mitarbeiterinnen sicherten ihm Hilfe zu. Dennoch wurde der Mann aggressiv.

Dann zog er eine Flasche aus seinem Rucksack und übergoss sich mit einer Flüssigkeit. Sofort brachten sich die Mitarbeiterinnen in Sicherheit. Gleich darauf ging der Mann in Flammen auf. Ein anderer Mitarbeiter sah das und handelte geistesgegenwärtig. Mit den Handtüchern eines Putzwagen erstickte der Zeuge die Flammen. Dennoch hatte der 35-Jährige bis dahin schwere Brandverletzungen erlitten. Der Rettungsdienst brachte den Iraner mit dem Hubschrauber in eine Klinik.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Notfallseelsorger kümmerten sich um die betroffenen Mitarbeiter des Landratsamts.