in 21-jähriger afghanischer Staatsangehöriger hat gestern Abend gegen 18:00 Uhr im Bahnhof Gräfenroda lautstark durch Herumbrüllen auf sich aufmerksam gemacht. Dabei soll er auch das Wort “Bombe” geäußert haben. Andere am Bahnsteig befindliche Reisende fühlten sich dadurch bedroht und informierten über den Notruf die Landespolizei. Daraufhin fuhren Streifen von Landes- und Bundespolizei zum Bahnhof. Durch die zuerst eintreffenden Landespolizisten konnte der 21-Jährige noch am Bahnsteig gestellt werden. Nachdem ein zugleich eingesetzter Sprengstoffsuchhund kein sprengstofftypisches Verhalten zeigte, öffneten die Beamten die Reisetasche des Mannes, in der aber nichts Verdächtiges zum Vorschein kam.

Gegen den Mann hat die Bundespolizei Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und wegen der Störung des Öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet.