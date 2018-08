So funktioniert Propaganda. Der Staatsfunk macht eine durch Zwangsgebühren finanzierte Doku mit dem stark nach Rechtspopulismus riechenden Titel „Die Clans – Wie arabische Großfamilien in Deutschland herrschen“ und lässt die Einheitspresse die Sendezeit verkünden. Ja, „die“ Medien klären auf, endlich wird „die“ Wahrheit berichtet. Der Steuerzahler kann es sich auf der Couch bequem machen und Vater Staat greift jetzt endlich durch. Dirty Herbert ist mit seinen Kollegen Schmiss und Wesson auf der Jagd nach Verbrechern und will keine Gnade walten lassen. Derweil müssen Psychiater und Therapeuten Überstunden machen, weil immer mehr Clanmitglieder vor lauter Angst nicht mehr ohne Beruhigungsmittel schlafen können …

Berliner Morgenpost: Expertengremien von Polizei und Kriminalämtern in Bund und Ländern arbeiten derzeit an einer bundesweit besseren Erfassung von Straftaten polizeibekannter Großfamilien. Das haben Recherchen der Berliner Morgenpost und des ARD-Politikmagazins „Kontraste“ vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) ergeben. Die Sicherheitsbehörden wollen „Clan-Kriminalität“ klarer definieren und genauer zu anderen Bereichen der organisierten Kriminalität abgrenzen, wie etwa der Mafia-Kriminalität. Damit soll auch ein Dilemma behoben werden: Anders als bei Drogendelikten oder Wirtschaftskriminalität gibt es zu Straftaten von Clan-Mitgliedern noch keine polizeilichen Lagebilder. Im Herbst sollen erste Ergebnisse der Expertentreffen vorliegen. Innenpolitiker fordern einen harten Kurs im Umgang mit straffällig gewordenen Clan-Mitgliedern.

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte auf Nachfrage, die Stadt werde weiterhin Kräfte bündeln und eng vernetzen. Das bedeute „intensive Zusammenarbeit“ der Behörden in Bund und Ländern, etwa der Steuerfahndung, dem Zoll und dem Bundeskriminalamt. Senator Geisel will aber auch Sozialämter und Opferschutzverbände einbinden. Aus Sicht des SPD-Politikers müssten die Behörden die Kriminellen „dort treffen, wo es ihnen richtig weh tut: beim Geld und Eigentum“. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte auf Anfrage von Berliner Morgenpost und RBB, zu den Maßnahmen gehöre auch, dass man konsequent gegen jeden Verstoß vorgehe, selbst bei kleinsten Verkehrssünden.

Innenminister Reul: „Klar muss sein, dass unsere Gesetze gelten und nicht die des Clans.“ Neben Berlin und Nordrhein-Westfalen schlagen auch andere Bundesländer Alarm. So sind in Niedersachsen die Polizeieinsätze gegen kriminelle Clan-Mitglieder deutlich angestiegen. 2017 rückten Beamte insgesamt 248 zu „herausragenden Einsatzlagen mit Clan-Bezug“ aus. 2016 waren es demnach noch 143 Einsätze. „Äußert kritisch wird die provokative und offensive Ablehnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gesehen“, schrieb das niedersächsische Innenministerium. Reporter der Berliner Morgenpost und von „Kontraste“ waren wochenlang auf den Spuren von Großfamilien in Berlin und Nordrhein-Westfalen. Es ist ihnen gelungen, vor der Kamera unter anderen mit einem Friedensrichter in Essen, einem Familienoberhaupt in Dortmund oder auch einem Rapper in Berlin zu sprechen.

Zu Wort kommen außerdem Kriminalbeamte und Staatsanwälte. Die Reporter waren mit Polizei und Ordnungsamt bei Razzien dabei, Beamte berichten von ihren Einsätzen in Stadtteilen, in denen einzelne Clans mehr und mehr ihre Regeln durchsetzen wollen.