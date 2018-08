Die Kriminalpolizei sucht mithilfe eines Phantombildes nach einem Unbekannten, der im Verdacht steht, eine 22-jährige Radfahrerin an der Arnumer Straße angegriffen und vergewaltigt zu haben. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen!



Nach bisherigen Erkenntnissen war die junge Frau am Sonntag, 19.08.2018, kurz nach 01:30 Uhr in Hemmingen-Westerfeld mit ihrem Fahrrad aufgebrochen. Ihre weitere Fahrtstrecke führte an der Bundesstraße 3 entlang, durch den Stadtteil Arnum, ehe sie dort auf den Harkenblecker Weg in Richtung Harkenbleck abbog. Dort bemerkte sie erstmalig den Unbekannten, der sie offenbar mit seinem Fahrrad verfolgte. Kurz vor 02:00 Uhr überholte der Täter die 22-Jährige an der Arnumer Straße „im Bereich einer Zufahrt zu einer Gartenkolonie“ und provozierte einen Zusammenstoß mit der jungen Frau, sodass sie in den Graben stürzte. Der Unbekannte schlug anschließend mehrfach mit einem unbekannten Gegenstand auf sie ein und vergewaltigte sie. Ein 46-Jähriger, der auf dem Heimweg war, wurde auf den Übergriff aufmerksam und eilte der Frau zur Hilfe. Daraufhin ergriff der Täter auf seinem Rad sofort die Flucht in Richtung Arnum.

Der Vergewaltiger ist zirka 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank und wirkte ungepflegt. Er spricht deutsch mit Akzent und roch nach Zigarettenrauch aus dem Mund. Besonders auffällig war, dass der Täter bei dem Übergriff Handschuhe trug.

Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können. Zeugen werden gebeten, Kontakt zum Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 aufzunehmen.