Herford: Am frühen Dienstagmorgen (7.8.) gegen 02:30 Uhr parkte ein 18-Jähriger in Begleitung seiner ebenfalls 18-jährigen Freundin seinen Pkw auf einem Parkplatz an der Senderstraße. Mehrere unbekannte, männliche Personen näherten sich dem Fahrzeug und bedrohten das Pärchen unter anderem mit einer Machete und einem Baseballschläger.

Die beiden Herforder wurden aufgefordert, ihr Geld, ihre Mobiltelefone sowie sonstige Wertsachen herauszugeben. Des Weiteren beschädigten die maskierten Unbekannten das Fahrzeug durch mehrere Tritte. Die etwa 20 bis 25-jährigen Täter mit südländischer Erscheinung flüchteten zu Fuß mit Ihrer Beute in Richtung Amselstraße. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.400,00 Euro.

Die Direktion Kriminalität bittet um Hinweise auf diese Personen und auf mögliche Fluchtfahrzeuge unter der Telefonnummer 05221 888-0