Der sogenannte arabische Frühling begann am 25. Januar 2011 in Ägypten mit dem „Tag des Zorns“ und brachte zunächst die Muslimbruderschaft an die Macht. Als Mursi die Scharia einführen wollte, putschte ihn das Militär wieder weg und verbot die Bruderschaft. Als weitere Farbrevolutionen gelten offiziell folgende Umstürze:

Immer wieder wurde auch dem Großinvestor George Soros nachgesagt, über seine Open Society die Finger im Spiel gehabt zu haben. Was derzeit in Frankreich geschieht, läuft vielleicht nach ähnlichem Muster ab, doch dahinter soll kein Geringerer als Wladimir Putin stecken, behauptet eine anonyme Gruppe namens PropOrNot.

First: The "Yellow Vest Movement" is fundamentally aligned with the Kremlin's strategic objectives:

It started as a protest against a carbon-emissions tax. Remember: Moscow HATES anything that reduces demand for its biggest (48%) export – fossil fuels. /2 https://t.co/6xnDI0JSdB pic.twitter.com/IdutbVUIiR

— PropOrNot ID Service 🇺🇸 (@propornot) December 3, 2018