Kroatien ist raus, nachdem sich Österreich zu einem NEIN durch gerungen hat. In der Schweiz regt sich Widerstand und auch in Tschechien sorgt der Migrationspakt für heftige Streitereien in der Regierungskoalition.

Von Italien erwartet man in Kürze ebenfalls ein Nein zu den Plänen der UN und nun wurde auch bekannt, wie man in Israel zu dem Abkommen steht.