Auf völliges Unverständnis stieß die aktive

persönliche Unterstützung der europäischen

Weinindustrie durch Jean-Claude Junker.

Trump, einem Antialkoholiker, wird zugemutet

mit einen sturzbesoffenen Junker an einem

Tisch zu sitzen und dessen unübersehbaren

Ausfälle zu erleben.

Europas-„Hochkomisariat“, auch sonst nicht

stark auf den Beinen, dokumentiert vor laufenden

Kameras die Wiederholung Jelzinscher Vodka-

exzesse.

Eine persönliche Schande auch für alle

europäischen Regierungschefs, die diesen

Trunkenbold nicht sofort auf den Müllhaufen

der Geschichte bugsierten sondern ihn auch

noch liebevoll unter die Arme griffen.

Von UDSSR zu EUDSSR ist, wie im nachfolgenden

Video zu sehen, ein fließender Übergang.

Zitat des Brüsseler Trunkenbolds

„Wir beschliessen etwas, stellen das

dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert.

Wenn es dann kein grosses Geschrei gibt und keine Aufstände,

weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde,

dann machen wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“

Jean Clown Juncker