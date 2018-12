(Widerstand steigt auf) „Der eigentliche Kampf gegen den Migrationspakt beginnt erst heute.“ schreibt David Berger in einem Artikel vom 10. Dezember 2018. Widerstand steigt auf! startet am kommenden Samstag mit einer neuen Kampagne „Freie Medien“.

Unser Ziel ist es, Freie Medien bekannter zu machen und ein Gegengewicht zu den staatlich gelenkten Medien zu schaffen. Dazu werden wir ausgewählte Artikel bekannter Autoren aus dem Internet auf Flugblätter drucken und diese an unseren Infoständen auslegen. Die Meinungsfreiheit wird nicht nur durch das NetzDG immer weiter eingeschränkt.

VERFOLGUNG ANDERSDENKENDER IN DEUTSCHLAND

Andersdenkende werden ausgegrenzt und deren Konten auf Facebook und Twitter unter dem Vorwand von Hass und Hetze gelöscht. Der UN-Pakt für Migration fordert, dass die Medien nur positiv über Migration sprechen. Wer sich nicht daran hält, dem werden die finanziellenMittel entzogen.

Mit dieser Kampagne möchten wir die Freien Medien stärken, die keine finanzielle Unterstützung erhalten und durch willkürliche Löschungen oder Strafanzeigen gegen ihre Betreiber in ihrer Existenz bedroht werden.

ZENSUR DES INTERNETS: NEUE RÄUME SCHAFFEN

Umso wichtiger ist es, dass wir neue Räume außerhalb des Internets in Form von Infoständen, Salons, etc. schaffen. Diese Treffpunkte sind ein Ort, an dem Gedanken und Meinungen frei ausgetauscht werden können. Es besteht die Möglichkeit sich kennenzulernen und sich miteinander zu vernetzen.

Unser erster Infostand findet am Samstag, den 15.12.18, von 14-16 Uhr in Köln auf der Domplatte statt. Kommt vorbei! Wer nicht zu uns kommen kann, dem bieten wir die Möglichkeit an, unsere Flugblätter herunterzuladen.

Vereinigung der Freien Medien e. V.i.Gr . (http://www.deutschlandsfreiemedien.de) Philosophia Perennis/ Dr. David Berger (https://philosophia-perennis.com/) PI-NEWS, PoliticallyIncorrect (http://www.pi-news.net/ ), Okzident-Media https://okzident.info/de/, Widerstand steigt auf! (https://vk.com/widerstand_d ) Flugblätter(https://vk.com/flugblaetter)

Wenn Sie diese Aktion unterstützen wollen, dann gibt es hier die Möglichkeit: Ulrike Haun IBAN: DE32 1203 0000 1006 6088 12 BIC: BYLADEM1001

Pressemeldung von DeutschlandsFreieMedien