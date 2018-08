Am frühen Sonntagmorgen war eine junge Frau in einem Hinterhof an der Annastraße, unmittelbar hinter einer Kneipe an der Friedrich-Ebert-Straße, von einem Unbekannten angegriffen und zu Boden geworfen worden. Dort versuchte der Mann die Hose der Frau herunterzureißen, bevor er durch einen rufenden Anwohner in die Flucht geschlagen wurde. Beamte des für Sexualdelikte zuständigen K 12 ermitteln nun wegen versuchter Vergewaltigung und bitten Zeugen, die Hinweise zur Tat und zum Täter geben können, sich bei der Kasseler Polizei zu melden.

Wie die mit den ersten Ermittlungen betrauten Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo berichten, ereignete sich die Tat gegen 5:20 Uhr. Das Opfer gab gegenüber den Beamten später an, dass es von hinten angesprungen und zu Boden gerissen wurde. Dort liegend, habe der Unbekannte auf sie eingeschlagen und versucht, ihr die Hose herunter zu ziehen. Die junge Frau erinnert sich lediglich daran, dass sie laut um Hilfe schrie und damit offenbar Bewohner auf sich aufmerksam machte. Nachdem jemand dem Täter etwas zurief, sprang dieser auf und flüchtete. Den Ermittlern liegen bislang wenige Zeugenhinweise vor. Neben den übereinstimmenden Beschreibungen zum Täter, sei der Mann zunächst die Annastraße in Richtung der Kölnischen Straße und dann sofort nach rechts in die Parkstraße gesprintet.

Die Zeugen beschreiben den Täter mit blauer Jeanshose und weißem Muskelshirt. Er soll 1,70 Meter groß und schlank sein und habe dunkle, kurze Haare. Der Mann, der als Südländer beschrieben wird, sprach laut dem Opfer kein einziges Wort.

Ob der Täter sein Opfer bereits in der Friedrich-Ebert-Straße verfolgte oder erst am Tatort in der Annastraße anging, ist bislang nicht bekannt. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des für Sexualdelikten zuständigen K 12 der Kasseler Kripo bitten nun weitere Zeugen, die Hinweise zum Täter und dem Tatgeschehen geben können, sich unter Tel.: 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.