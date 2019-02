Er ist zwar noch nicht verurteilt und eigentlich sollte man in solchen Fällen mit der Bezeichnung Kinderschänder vorsichtig sein. Doch der Sänger hat seine Neigung spätestens durch die Heirat mit der minderjährigen Aaliyah selbst dokumentiert. Im vergangenen Jahr geriet er durch die Veröffentlichung eines Songs mit dem Titel: „I did it“ erneut in die Kritik. Die Empörung war groß, denn er äußerte sich in dem Song mehr ein- als zweideutig über die langjährigen Gerüchte.

Immer wieder konnte Kelly der Strafverfolgung entgehen, da alle Vorwürfe gegen ihn außergerichtlich „geklärt“ wurden.

Nun aber hat sich das Blatt gewendet. Vor einem Gericht in Illinois wird gegen ihn Anklage wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in zehn Fällen erhoben. Dabei handelt es sich wahrscheinlich nur um eine kleine Auswahl tatsächlicher Verbrechen, bei denen die Staatsanwaltschaft überzeugt ist, sie Kelly endlich nachweisen zu können.

Gegen geplante Konzerte in Deutschland hatte sich im Januar Widerstand geregt. Zehntausende Menschen unterzeichneten eine Online-Petition, um einen Auftritt zu verhindern.Tatsächlich wurde das Konzert in Ludwigsburg abgesagt. Jetzt gibt es nur noch einen Ort, an dem Kelly singen sollte: Das Gericht!