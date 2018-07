Der Spiegel jubelt: Berlin ist nun das erste Bundesland, das die Kita-Gebühren komplett abschafft. Und es kommt noch besser: Andere Bundesländer wollen nachziehen. Den Sozialismus in seinem Lauf, hält weder Ochs noch Schlafschaf auf. Jetzt müssen Bayern, wo die Kita-Gebühren noch nicht zu Disposition stehen, also doppelt zahlen. Einmal für die eigenen Kinder und durch den Länderfinanzausgleich für die Kinder in der hoch verschuldeten Hauptstadt.

Der Rheinländer sagt: „Wat nix kost, dat is auch nix!“ Qualität gibt es in keinem Unternehmen als Flatrate und schon gar nicht umsonst. Wenn der Staat als Unternehmer auftritt, werden die Regeln der freien Marktwirtschaft außer Kraft gesetzt. An öffentlichen Schulen sinkt die Qualität immer mehr, wer seinen Kindern eine gute Bildung ermöglichen will, setzt daher auf teure Privatschulen. Das können sich leider nur wenige leisten. Nun „konkurriert“ das Land Berlin mit findigen Elterniniativen, die aus der Not eine Tugend gemacht haben und ihre Kinder selbst betreuen (lassen), weil es sowieso kaum genügend Kita-Plätze gibt. Gegen das Kostenlos-Argument hilft die beste Marketingstrategie nicht und so werden Tagesmütter und Elterninitiaven das Nachsehen haben.

Die Kostenlos-Kita wird weitere Löcher in die öffentlichen Haushalte reißen, bundesweit wird über „Erzieher*innenmangel“ geklagt und man kann es bereits erahnen, wie diese Personallücken aufgefüllt werden sollen, kommt doch die Vollkasko-Versorgung aus der gleichen Ecke wie die Ideologie der offenen Grenzen und Asyl für alle.

Sogenannte Normalverdiener werden froh sein über die finanzielle Entlastung, doch sie bezahlen einen hohen Preis. Es gibt kaum noch ein Argument gegen die gerne von manchen Ideologen angestrebte Zwangskita, am besten mit eingebauter Vorsorgeimpfung. Es gibt auch keine Alternative zur Kitabetreuung mehr, wenn ein Gehalt nicht mehr reicht. Nun können auch die Löhne für die typischen Zweitjobs der Mütter gedrückt werden, die davon keine Tagesmutter oder Krabbelgruppe bezahlen müssen. Und so geht es mit Vollkasko in die Pleite. Wat nix kostet, kostet eben doch.