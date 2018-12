Nach Feststellung eines Einschusslochs in der Fahrertür eines geparkten Autos in Köln-Höhenberg in der Nacht zu Mittwoch sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu einer Schussabgabe oder zu den Tätern machen können. In einer ersten Vernehmung hat der Eigentümer des weißen Toyota angegeben, seinen Wagen am vergangenen Wochenende (8./9. Dezember) unbeschädigt vor der Shisha-Bar „Sahara“ auf der Frankfurter Straße abgestellt zu haben.

Hinweise nimmt die Polizei Köln unter Tel. 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.