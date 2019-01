Bei einer Schlägerei hat am Mittwochnachmittag ein Schüler (18) in Köln-Heimersdorf schwerste Verletzungen davongetragen. Der 18-Jährige musste anschließend im Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik gefahren werden. Die Kripo Köln hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 15.10 Uhr hatte sich der Jugendliche an der Bushaltestelle Volkhovener Weg nahe der dortigen Hauptschule aufgehalten. Dort traf er nach derzeitigem Kenntnisstand auf die drei Angreifer. Er wurde zu Boden gerissen und massiv mit Faustschlägen und Tritten – auch gegen den Kopf – traktiert. Anschließend entfernten sich die Jugendlichen und ließen den 18-Jährigen am Ort der Auseinandersetzung liegen. Ein hinzugezogener Notarzt wies ihn in ein Krankenhaus ein.

Einer der Tatverdächtigen (15) wurde bereits ermittelt und befragt.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt sowie den beteiligten Personen machen können, werden dringend gebeten, sich unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.dezu melden.

Über weitere Hintergründe wurde nichts mitgeteilt