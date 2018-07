Am Freitagnachmittag ist ein Mann (28) bei einer Auseinandersetzung in der Kölner Innenstadt durch einen Schuss in den Arm schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der 28-Jährige mit zwei bislang unbekannten Männern in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf dem Friesenwall aufgehalten.

Während die Verdächtigen vom Tatort flüchteten, lief der Verletzte auf die Straße und bat Zeugen um Hilfe. Rettungskräfte der Feuerwehr fuhren den Verletzten in ein Krankenhaus. Das Kriminalkommissariat 11 der Polizei Köln hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.