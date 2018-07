Heute Nacht haben mehrere Männer einen 33-Jährigen in Oppum angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt. Die Polizei konnte zwei der Tatverdächtigen festnehmen. Ein Mann wurde heute dem Haftrichter vorgeführt.

Gegen 00:35 Uhr suchten fünf Männer das spätere Opfer, einen 33-Jährigen, an seiner Wohnanschrift in Oppum auf, um einen Streit zu klären.

Dazu ging die Gruppe nach draußen. Auf einem Parkplatz an der Hochfelder Straße eskalierte die Situation. Ein 52-Jähriger stach mit einem Messer auf das Opfer ein und verletzte ihn mit mehreren Stichen in den Oberkörper lebensgefährlich. Der Mann wurde notoperiert und wird aktuell in einem Krankenhaus behandelt.

Mehrere Zeugen hatten den Vorfall mitbekommen und die Polizei informiert. Noch am Tatort konnten die Beamten zwei Tatverdächtige festnehmen. Der 52-jährige Haupttäter wird aktuell auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld wegen versuchten Totschlags dem Haftrichter vorgeführt.

Sein 23-jähriger Mittäter wurde zwischenzeitlich entlassen. Die anderen Männer sind ermittelt. Sie erwartet ebenfalls ein Strafverfahren. Zu weiteren Hintergründen wurde nichts mitgeteilt.