Krieg der Zahlen nach AfD-Demo in Berlin

Wie viele Menschen waren auf welcher Seite versammelt? Wer nicht selbst vor Ort war und sich einen Eindruck verschaffen konnte, dürfte schlichtweg überfordert sein, eine halbwegs neutral erscheinende Meldung zu finden. Von welcher Seite gezielt Gewalt ausging, lässt sich aber auch von linken Medien nicht leugnen. So wird sie denn in manchen Blättchen in Aktivismus umgedeutet.

Teilnehmer der #AfD Demo werden von einer Brücke mit Öl überschüttet. Wie im Mittelalter #Berlin #b2705 pic.twitter.com/lYXtPJ83pk — Jürgen Klöckner (@herrkloeckner) May 27, 2018

Stimmt das hier?

Riesenerfolg: AFD erobert für Berlin die Meinungsfreiheit zurück. Während die Mainstream-Medien mal wieder regimegetreu die Teilnehmerzahlen der AFD-Demo herunterspielen und die der Antifanten heraufsetzen, haben wir den Mut zur Wahrheit.https://t.co/czsMNwDvvb — COMPACT-Magazin (@COMPACTMagazin) May 27, 2018

Zukunft Deutschland: Die schönsten Fotos von der AfD-Demo in Berlin (Teil 1) 👍👍https://t.co/FaDgpMgeWo via @DrDavidBerger — Marie 🇩🇪 (@krippmarie) May 27, 2018

Man muss die #afd nicht gut finden, aber wenn einer legalen Partei auf einer legalen Demonstration das Recht auf friedliche Meinungsäußerung derart militant streitig gemacht wird, steht es nicht gut um die Demokratie in Deutschland. 😞#ZukunftDeutschland #b2705 — Linus Manstein (@LinusManstein) May 27, 2018

Oder das?

Sehen so 2000 Menschen aus?

Ein grandioser Anblick:

Tausende mutige Patrioten zeigen Flagge für unser Land!#AfD #ZukunftDeutschland pic.twitter.com/CkNIlfxtFB — Alternative für Deutschland 🇩🇪 (@AfD) May 27, 2018

Lächerliche 5000 Nazis gegen 70.000 Demokraten. Ihr seid nicht das Volk. Ihr seid Opfer eures verpfuschen Lebens #AfD #b2705 — John (@JonasBelling) May 27, 2018

Jede Menge Livestreams wurden auf Jouwatch gesammelt.

Was bleibt aber außerhalb der patriotischen Blase in den Köpfen derer hängen, die nicht dabei waren und aus den Tageszeitungen und Fernsehsendungen von der Veranstaltung erfahren? Der befürchtete Bürgerkrieg blieb aus, die großmäuligen Ankündigen der Linksextremen, man werde die Stadt in Schutt und Asche legen, erwiesen sich einmal mehr als leere Drohung. Am Sonntag blieb die Auseinandersetzung weitgehend auf der Ebene des Bilderkriegs. Der Mordanschlag auf den AfD-Politiker Friesen aber hat eine neue Eskalationsstufe markiert. Bis es Tote gibt – und damit wieder erstmals einen politischen Mord auf deutschem Boden – scheint es nicht mehr weit zu sein.

Foto: Screenshot RT AfD Berlin