Wie man in den Wald ruft, so schallt es auch wieder heraus. In diesem Falle jedoch mit deutlich gedämpfter Wirkung. Wegen einer telefonischen Bombendrohung, musste eine Veranstaltung abgebrochen werden, auf der auch die für ihre Hassparolen berüchtigte “Band” Feine Sahne Fischfilet spielen sollte.

Momentan Durchsage von @feinesahne. Das AJZ wird erst mal gesperrt und mit Hunden durchsucht. Die Vorband wird ein Akustikset auf der Straße spielen, die Band hofft, dass ihr Konzert später noch stattfinden kann. Erst mal sollen Getränke und Decken rausgebracht werden. #c1511 pic.twitter.com/1D0v5w6tTR — Johannes Grunert (@johannesgrunert) November 15, 2018

Am Schluss erwies sich wohl, dass es sich um eine leere Drohung handelte, die offenbar nur das Konzert sabotieren sollte. Hätten die Unbekannten die Texte von FSF als Vorlage genommen, wäre es nicht so glimpflich ausgegangen. Aber wer will schon den “Sänger” grün und blau f…, wie er es gerne mit Eva Herman täte?

Gerüchten zufolge wird das Schwergewicht nicht mehr vom Verfassungsschutz beobachtet – diesen Job haben die Weight Watchers übernommen. Bisher erfolglos wie man sieht.