Malta: Nun machen die Behörden ernst. Das passt dem Staatsfunk nicht, wie man an den in der „Berichterstattung“ verwendeten schönfärbenden Vokabeln über vermeintliche „Geflüchtete“ und deren vermeintliche Rettung unschwer erkennt:

Der MDR vermeldet (O’Ton):

„Der Kapitän des Rettungsschiffes „Lifeline“, Claus-Peter Reisch, darf Malta vorerst nicht verlassen. Nach Informationen des MDR-Magazins „Exakt“ musste der 57-Jährige am Montag nach einer ersten Gerichtsanhörung in Valletta (Malta) seinen Pass abgeben. Das Verfahren soll am Donnerstag fortgesetzt werden. Sollte der deutsche Kapitän nicht zum neuen Gerichtstermin erscheinen, droht ein Bußgeld in Höhe von 10.000 Euro.

Zudem hat das Gericht nach „Exakt“-Informationen am Montag beschlossen, die „Lifeline“ vorerst unter Justiz-Verwaltung zu stellen. Bis auf weiteres dürfe das Schiff nicht auslaufen. Zudem dürften nur drei Besatzungsmitglieder an Bord, um dort den technischen Betrieb aufrecht zu halten.

Der Kapitän der „Lifeline“ muss sich für die Rettung von 234 Geflüchteten vor der libyschen Küste rechtfertigen. Malta wirft der Organisation vor, dass das Schiff nicht ordentlich registriert war. Zudem habe der Kapitän die Anweisungen der italienischen Behörden ignoriert, die Rettung der libyschen Küstenwache zu überlassen.“