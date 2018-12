Angeblich steckt Putin hinter den Gelben Westen in Frankreich und glaubt man den Verschwörungstheoretikern auf t-online, versuchen Rechtsextreme in Deutschland, die Bewegung für sich zu vereinnahmen.

Dabei haben bereits zahlreiche Linke ihre Sympathie für die Gelben Westen bekundet und zu ihrer Sache erklärt. So hat Attac mit Unterstützung linker Bundestagsabgeordneter für heute in Aachen eine Solidaritätskundgebung angekündigt. Und das mit durchaus markigen Sprüchen: „Nur wer kämpft, kann auch gewinnen!“

Dagegen mutet das Gauland-Zitat: „Wir werden Frau Merkel jagen“, schon fast wie ein Vogelschiss an. Es kommt eben immer darauf an, wer etwas sagt und nicht was er sagt. Wenn Linke von Kampf sprechen, sind damit ganz bestimmt nicht Pflastersteine und Molotow-Cocktails gemeint.